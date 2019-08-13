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منوعات

بسبب العمل.. 80% من الموظفين في أستراليا يتعرضون للمرض

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:22 م
موظف
موظف
أ ش أ
كشفت دراسة استقصائية أن أربعة من بين كل خمسة عاملين في أستراليا يصابون بالأمراض بسبب عملهم.

وشملت الدراسة - الصادرة عن المجلس الأسترالي لنقابات العمل - 26 ألف عامل.. وكشفت أن حوالى 80% من العاملين أصيبوا بالمرض بسبب عملهم، في حين أن 16% أكدوا درايتهم بوفاة أحد زملائهم متأثرا بمشكلات في محيط العمل.

كما وجدت أن 47% ممن شملتهم الدراسة، تعرضوا لمواقف مؤلمة في محيط العمل خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وأكد 31% تعرضهم للاعتداء أو التهديد أو الاعتداء على أيدي زملاء في العمل أو عملاء، كما قال ثلاثة من كل خمسة موظفين إنهم عانوا من ضعف في الصحة العقلية خلال الأشهر الـ 12 الماضية نتيجة لفشل صاحب العمل في معالجة الظروف غير الآمنة.

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