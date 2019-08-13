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فن

بكتف عار وبطن مكشوف.. دينا الشربينى تشعل إنستجرام

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 01:47 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
شروق حمدى
نشرت الفنانة دينا الشربينى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة.

وظهرت دينا الشربينى في الصورة بشعر كيرلى وبلوزة بيضاء مكشوفة الكتفين والبطن وبنطلون أزرق.

وتفاعل متابعو دينا الشربينى مع الصورة معلقين:

احلى حوت
قمر
ايه الحلاوة دى
احلى دينا فى الدنيا

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربينى الدرامية مسلسل "زى الشمس" الذى تم عرضه فى السباق الرمضانى الماضى، والذى أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ونال إعجاب المشاهدين، وشاركها البطولة أحمد السعدنى وريهام عبد الغفور.


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