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غرفة عمليات بالأوقاف للإشراف على توزيع لحوم الأضاحي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:01 م
ذبح الأضاحي بإشراف
ذبح الأضاحي بإشراف كامل من الأوقاف
عبد الرحمن محمد
شكلت وزارة الأوقاف غرفة عمليات للتجهيز والإشراف الكامل على توزيع لحوم صكوك الأضاحي تبدأ عملها غدا، الأربعاء الموافق ١٣من ذي الحجة ١٤٤٠ هـ، استعدادا لبدء عملية التوزيع الجمعة القادم.

وقالت  وزارة الأوقاف، في بيان لها، إن غرفة العمليات سوف تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

وتضم اللجنة الشيخ صبري يس، رئيس قطاع المديريات، رئيسا، والشيخ علاء شعلان، وكيل الوزارة لشئون الوجه البحري، عضوا، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام التفتيش، عضوا، مع لجنة فرعية بكل مديرية برئاسة مدير المديرية للإشراف على التوزيع بها، وسيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيا على موقع الوزارة.

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