فوائد زيت الزيتون للمعدة والجسم

يُعد زيت الزيتون المفتاح السحري الذي يحل مشكلات صحية كثيرة، ففوائده تعم وتشمل الجسم بأكمله، خاصة المعدة والجسم، فهو من الزيوت التي تحتوي عناصر كثيرة مفيدة ومعالجة في بعض الأحيان لقرحة المعدة وعسر الهضم، إضافةً إلى أن زيت الزيتون يحسن صحة الجهاز الهضمي، لذلك نستعرض فوائد زيت الزيتون للمعدة، وفوائد زيت الزيتون للمعدة والقولون، إلى جانب فوائد زيت الزيتون للجسم.





فوائد زيت الزيتون للمعدة





يحتوي زيت الزيتون وتحديدًا المعصور على البارد على مركبات الفينولات ووفقًا لدراسات علمية أجريت فإن تلك المركبات تعمل كمضاد ضد ثمانية سلالات من ضمنها بكتيريا هليكوباكتر بايلوري، والتي تعتبر بكتيريا مقاومةً لثلاثة سلالات شهيرة من المضادات الحيوية.





وأظهرت نتائج الدراسات أن زيت الزيتون البكر يقي المعدة ويحميها من التعرض لخطر قرحة المعدة والالتهاب المعوي وكذلك الحماية من سرطان المعدة.





فوائد زيت الزيتون في تحسين صحة الجهاز الهضمي





من ضمن فوائد زيت الزيتون للمعدة أنه:





- يحفز من إنتاج إنزيمات الليباز البنكرياسية وهي المسئولة في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- يخلص المعدة من مشكلة الانتفاخ والحرقة واضطراب المعدة والتشنجات المعوية.





فوائد زيت الزيتون للمعدة في علاج عسر الهضم





ينتج زيت الزيتون الأنزيمات الهاضمة التي تعمل على:





- تحسين الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى جعل المعدة تعمل بشكل أفضل.

- كما يسهل من عملية امتصاص العناصر الغذائية بالمعدة.





الاستفادة من فوائد زيت الزيتون للمعدة





يمكن الاستفادة من فوائد زيت الزيتون من خلال تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز قبل نصف ساعة من الوجبات الثلاثة، فقد تقي هذه الملعقة من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الغازات أو حرقة المعدة وانتفاخ المعدة والحموضة أو اضطراب المعدة وغيرها من الأعراض.





فوائد زيت الزيتون للجسم





أما عن فوائد زيت الزيتون للجسم فهي لا حصر لها، ولكن أهمها:





1- مكافحة السرطانات بأشكالها وأنواعها المختلفة مثل سرطان الرحم وسرطان البروستاتا، والثدي؛ حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الاستمرار على تناول ملعقتين من زيت الزيتون كل يوم يقتل الخلايا السرطانية ويقلل منها.

2- مفيد جدًا للقلب ويحد من الإصابة بالسكتات القلبية، وكذلك تصلب الشرايين.

3- يقضي على حصوات المرارة، من خلال إفرازه هرمونات البنكرياس والصفراء بمعدل طبيعي، وبذلك يقلل من نسبة الإصابة بحصوات المرارة.

4- من المسكنات الهائلة لألم الأسنان، فإذا كنت تعانيمن ألم بالأسنان كل ما عليك هو غمس قطعة من القطن في زيت الزيتون ووضعها على الضرس للتخفيف من الألام

5- طهي الوجبات بزيت الزيتون يفيد مرضى السكر بشكل كبير، حيث يقيهم من أضرار مرض السكري.

6- يحمي الكبد من فيروس سي وغيرها من الأمراض المختلفة.

7- يقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

8- يعمل على زيادة مرونة الجدران الداخلية والخارجية للشرايين، بالإضافة إلى تسهيل من عملية جريان الدم في الشرايين.

9- يسد الشهية، حيث يضعف زيت الزيتون الرغبة في تناول السكريات.

10- معالج قوي لالتهاب الجيوب الأنفية، ومشاكل الجهاز التنفسي، مثل الربو.

11- يحل زيت الزيتون مشكلة الترهلات والدهون الموجودة على الجدار الداخلي للبطن وبذلك يعمل على إذابة دهون الكرش.