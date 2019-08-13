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فن

بـ فستان كت .. إطلالة جريئة من نرمين ماهر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:09 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
مصطفى كرم
شاركت الفنانة نرمين ماهر متابعيها على موقع الصور الشهير انستجرام بصورة جديدة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وظهرت نرمين ماهر بصورة سيلفي مرتدية فستان مشجر كت مع وضع ميكب خفيف على وجهها مع احمر الشفايف وأسدلت شعرها على كتفيها.

ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من جانب متابعيها عبر انستجرام .

يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.

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