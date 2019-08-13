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فن

بفستان ضيق.. دانا حمدان تبهر متابعيها

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:19 م
دانا حمدان
دانا حمدان
مصطفى كرم
شاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان جمهورها بصورة مثيرة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء قضاء عطلتها الصيفية. 

وحلت دانا حمدان بإطلالة مثيرة بفستان أسود مثير ضيق يبرز مفاتنها.

ولم تتكلف دانا حمدان بوضع الإكسسوارات المكلفة سوي أسورة بيدها واعتمدت على مظهرها بدون ميكب مع إسدال شعرها على كتفها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت بين "الجميلة المتالقة" "لطيف".

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