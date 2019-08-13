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ديني

تعرف على عدد الحجاج في حج 2019

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:27 م
عدد الحجاج
عدد الحجاج
محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 2.489.406 حاج، منهم 1.855.027 حاج من خارج المملكة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 634.379 حاج يمثل غير السعوديين منهم ما نسبته 67%.

وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1440هـ، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 1.385.234 حاج، وبلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 1.104.172 حاجَّة.

وتابعت: وبمقارنة إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام 1440هـ بأعداد حجاج العام الماضي 1439هـ، يتضح زيادة أعداد حجاج هذا العام بواقع 117.731 حاج، حيث بلغ إجمالي أعداد حجاج عام 1439هـ 2.371.675 حاج.

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