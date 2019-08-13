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إيمان الأشقر.. أول امرأة تتقلد منصبا طبيا مرموقا في مشاعر منى المقدسة.. شاهد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:47 م
الدكتورة إيمان الأشقر
الدكتورة إيمان الأشقر مدير الرعاية الطبية بمستشفى منى
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «سكاي نيوز عربية» تقريرا عن أول امرأة تتقلد منصبا طبيا قياديا في المشاعر المقدسة تدعى إيمان الأشقر مدير الرعاية الطبية بمستشفى منى للطوارئ.

وقالت إيمان الأشقر، إن هذا النوع من المناصب القيادية كان من الصعب أن يحصل عليها السيدات في المملكة، لأنها تحتاج إلي جهد كبير أثناء العمل.

وأضافت إيمان الأشقر أنها تعمل سنويا في مستشفى منى التي تقدم خدمات طبية لضيوف الرحمن في موسم الحج، مشيرة إلى أن خدمتها لعلاج المرضى تعتبرة شحنة إيمانية خاصة في موسم الحج.

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