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طريقة عمل شوربة الرقاق

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:01 م
طريقة عمل شوربة الرقاق
طريقة عمل شوربة الرقاق
رشا عوني
تعتبر شوربة الرقاق من أشهى الأطباق التي يمكنك تقديمها لضيوفك و أسرتك على سفرتك خلال أيام عيد الأضحى، وهي سهلة وسريعة التحضير، وطريقة جديدة لتناول الشوربة بعيدًا عن الطرق التقليدية، كما أنها مناسبة للعيد خاصة وأن الجميع اعتاد على تناول اللحم و الرقاق في عيد الأضحى.

مدة تحضير شوربة الرقاق : ربع ساعة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد ، ويمكنك زيادة الكمية حسب العدد

مكونات شوربة الرقاق :
ثمرة بصلة متوسطة
شوربة لحم جاهزة بعد سلقها
مكعب مرقة
رشة ملح و فلفل أسود
رقاق جاهز " حسب الكمية التي ستقدمينها"

طريقة عمل شوربة الرقاق :
قشري البصلة وافرميها ثم شوحيها في الزيت على النار وقلبيها لمدة 5 دقائق
ضيفي الشوربة على البصلة المفرومة ثم ضيفي مكعب مرقة ورشة ملح و فلفل أسود
اتركيها تغلي لمدة 5 دقائق
في وعاء أخر قومي بتكسير الرقاق لقطع صغيرة ثم اسكبي عليها الشوربة وقدميها لأسرتك.

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