تعتبر شوربة الرقاق من أشهى الأطباق التي يمكنك تقديمها لضيوفك و أسرتك على سفرتك خلال أيام عيد الأضحى، وهي سهلة وسريعة التحضير، وطريقة جديدة لتناول الشوربة بعيدًا عن الطرق التقليدية، كما أنها مناسبة للعيد خاصة وأن الجميع اعتاد على تناول اللحم و الرقاق في عيد الأضحى.



مدة تحضير شوربة الرقاق : ربع ساعة

الكمية : تكفي لـ 3 أفراد ، ويمكنك زيادة الكمية حسب العدد



مكونات شوربة الرقاق :

ثمرة بصلة متوسطة

شوربة لحم جاهزة بعد سلقها

مكعب مرقة

رشة ملح و فلفل أسود

رقاق جاهز " حسب الكمية التي ستقدمينها"



طريقة عمل شوربة الرقاق :

قشري البصلة وافرميها ثم شوحيها في الزيت على النار وقلبيها لمدة 5 دقائق

ضيفي الشوربة على البصلة المفرومة ثم ضيفي مكعب مرقة ورشة ملح و فلفل أسود

اتركيها تغلي لمدة 5 دقائق

في وعاء أخر قومي بتكسير الرقاق لقطع صغيرة ثم اسكبي عليها الشوربة وقدميها لأسرتك.