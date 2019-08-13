تعتبر شوربة الرقاق من أشهى الأطباق التي يمكنك تقديمها لضيوفك و أسرتك على سفرتك خلال أيام عيد الأضحى، وهي سهلة وسريعة التحضير، وطريقة جديدة لتناول الشوربة بعيدًا عن الطرق التقليدية، كما أنها مناسبة للعيد خاصة وأن الجميع اعتاد على تناول اللحم و الرقاق في عيد الأضحى.
مدة تحضير شوربة الرقاق : ربع ساعة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد ، ويمكنك زيادة الكمية حسب العدد
مكونات شوربة الرقاق :
ثمرة بصلة متوسطة
شوربة لحم جاهزة بعد سلقها
مكعب مرقة
رشة ملح و فلفل أسود
رقاق جاهز " حسب الكمية التي ستقدمينها"
طريقة عمل شوربة الرقاق :
قشري البصلة وافرميها ثم شوحيها في الزيت على النار وقلبيها لمدة 5 دقائق
ضيفي الشوربة على البصلة المفرومة ثم ضيفي مكعب مرقة ورشة ملح و فلفل أسود
اتركيها تغلي لمدة 5 دقائق
في وعاء أخر قومي بتكسير الرقاق لقطع صغيرة ثم اسكبي عليها الشوربة وقدميها لأسرتك.
مدة تحضير شوربة الرقاق : ربع ساعة
الكمية : تكفي لـ 3 أفراد ، ويمكنك زيادة الكمية حسب العدد
مكونات شوربة الرقاق :
ثمرة بصلة متوسطة
شوربة لحم جاهزة بعد سلقها
مكعب مرقة
رشة ملح و فلفل أسود
رقاق جاهز " حسب الكمية التي ستقدمينها"
طريقة عمل شوربة الرقاق :
قشري البصلة وافرميها ثم شوحيها في الزيت على النار وقلبيها لمدة 5 دقائق
ضيفي الشوربة على البصلة المفرومة ثم ضيفي مكعب مرقة ورشة ملح و فلفل أسود
اتركيها تغلي لمدة 5 دقائق
في وعاء أخر قومي بتكسير الرقاق لقطع صغيرة ثم اسكبي عليها الشوربة وقدميها لأسرتك.