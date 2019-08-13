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فن

تامر حسني يكشف سبب اعتذاره عن حفل سلطنة عمان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 06:42 م
تامر حسنى
تامر حسنى
قسم الفن
اعتذر الفنان تامر حسني عن حفله في سلطنة عمان الذي كان مقرر به 15 أغسطس الجاري بشكل رسمي.

ونشر تامر حسني بيانا إعلاميا على جميع حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انستجرام" قائلا: إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ من ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني".

وتابع: "لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول".

وأضاف: "لـ حرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل، وسنوافيكم ان شاء الله بأي جديد .. كل الشكر".


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