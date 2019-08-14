مصر للطيران تتسلم طائرة دريملاينر السادسة من طراز بوينج اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، طائرة الدريملاينر السادسة من طراز بوينج بوينج 787-9، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، والتي تعتبر آخر طائرة من هذا الطراز ضمن الصفقة التي تعاقدت عليها الشركة في عام 2017.





قالت مصادر مطلعة، إن رحلة طائرة الدريملاينر رقم MS3330، غادرت مدينة سياتل مساء أمس الثلاثاء، لتصل في العاشرة من صباح اليوم، علي متنها وفد مصر للطيران المكون من فنيين وتجاريين ومهندسين الذي تسلمها هناك، بعد مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بالطائرة.





وتعتبر طائرة طرازB777-9، هي أحدث الطائرات التي تنتجها شركة بوينج حاليا، ويتكون جناحها من الكربون للحفاظ على البيئة، حيث إن اهم جزء تسعي له بوينج هو الامان أثناء الطيران في صناعة طائرتها، كما أن المصنع يسلم لعملائه من فئة B787 حوالي 40 طائرة في الشهر من هذا المصنع فقط.





ويتسع هذا الطراز لـ ٣٠٩ مقاعد، منقسمة إلى ٣٠ مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و٢٧٩ مقعدًا بالدرجة السياحية والطائرة مزودة بنوافذ كبيرة ذات ستائر تعتيم إلكترونية تسمح برؤية أكبر للمحيط الخارجي للطائرة، فضلًا عن اتساع المساحة المتاحة للراكب مع إمكانية تحول المقعد لسرير كامل منفصل إلكترونيًا يمكن تحريكه في ثلاثة أوضاع رئيسية تشمل وضعية الجلوس أثناء الإقلاع والهبوط، ووضعية تناول الطعام، ووضعية النوم.



