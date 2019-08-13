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رياضة

شاهد.. ماذا قال الأهلي لـ إسلام محارب قبل رحيله للجونة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:25 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبوعلم
أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتقال إسلام محارب وعمرو بركات لاعبا الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الجونة بشكل نهائي.

وأوضح أن النادي الأهلي وافق على انتقال اللاعبين إلى الجونة بشكل نهائي بعد الاتفاق على كافة التفاصيل بين الناديين، في ضوء العلاقة القوية والمميزة بين الطرفين.

وقالت الصفحة الرسمية للأهلي لإسلام محارب قبل رحيله إلي الجونة: «نشكرك ونتمني لك التوفيق فيما هو قادم».
شاهد.. ماذا قال الأهلي لـ إسلام محارب قبل رحيله للجونة
شاهد.. ماذا قال الأهلي لـ إسلام محارب قبل رحيله للجونة

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