فريق AAM بالأكاديمية البحرية يفوز بالمركز السادس عالميًا بمسابقة CLASS1

حقق فريق Arab Academy Motors - AAM بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالمركز السادس عالميًا في الدراسة الاقتصادية لأول مرة في المنافسات الأقوى والمستوى الأعلى وهي Class 1 والتي تشمل تصميم وتصنيع سيارة السباق كاملة.



ونجاح الفريق العام الماضي في منافسات التصميم Class 3 في مسابقة Formula student Italy 2018 بإحراز المركز الثاني عالميًا من ضمن ١٠ فرق جامعات دولية، وقام الفريق هذا العام بالتطور والاشتراك ضمن ٥٥ فرقة دولية وأبهر الحكام من حيث كفاءة التصميم بأقل تكلفة ممكنة وحصولهم على المركز السادس عالميًا في الدراسة الاقتصادية.



جدير بالذكر أن الأكاديمية العربية للسيارات (AAM) تمثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مسابقة IMechE Formula student في Silverstone حلبة سباق الدولية.



والمشاركون هم مجموعة من الطلاب من أقسام الهندسة الكهربائية / الميكانيكية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. منذ عام 2012، وتعلما كيفية التصميم على الأعمال الصلبة وكيفية اختيار الأجزاء التي أردناها بالمواصفات المطلوبة، ثم بدأ العمل على سياراتهم الخاصة.



والمهمة المطلوبة فى المسابقة هى تصميم وتصنيع واختبار وسباق سيارة سباق ذات مقعد واحد. على طول الطريق سوف نتعلم عن الميزنة ، والعمل الجماعي والحصول على تجربة deisgn وتصنيع لنأخذ في العالم الحقيقي.



ولم يكن الفريق ليحقق ذلك لولا الدعم الكامل من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد أبو العزم وذلك في إطار اكتشاف وتنمية قدراتنا واهمية اكتساب المعارف من خلال البحث والتفكير والتطور المستمر ونشكر جميع إدارات الأكاديمية في توفير الموارد المطلوبة والدعم الكامل من كل الجهات.