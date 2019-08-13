75 دقيقة .. الهلال يتراجع والأهلي يطارد الأمل فى دورى أبطال آسيا

لا يزال الأهلى السعودي يبحث عن تعزيز تقدمه وإحياء أماله أمام الهلال في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على أرضية ملعب، "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.



سجل عبدالفتاح توفيق عسيري الهدف الأول لفريق الأهلي في شباك نظيره الهلال، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء مباغتة الحارس عبد الله معيوف.



ونجح الهلال في تحقيق الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة الذهاب، التي أقيمت خارج ملعبه أمام أهلي جدة، مساء الإثنين الماضي.