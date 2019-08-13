السعودية تصدر 101 قرار إداري بحق ناقلي حجاجٍ المخالفين

أصدرت المديرية العامة للجوازات بمكة المكرمة، 101 قرار إداري ضد المخالفين لتعليمات الحج من تاريخ 1 ذو القعدة حتى تاريخ 10 ذي الحجة، وبلغ مجموع الغرامات المالية الصادرة بحق المخالفين (5.050.000) ريال.



وأكدت المديرية العامة للجوازات، في بيان لها، أنه تم إصدار عقوبة السجن لمدة مجموعها «1440» يومًا بحق المخالفين، وقد اشتملت القرارات الإدارية المطالبة بمصادرة 14 مركبة استخدمت في نقل الأشخاص المتوجهين لأداء فريضة الحج بدون تصريح، وبلغ عدد الناقلين والمساهمين المخالفين المدانين 94 مخالفا تم التشهير بهم، كما بلغ عدد الركاب المنقولين الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية493 مخالفا، فيما بلغ عدد الوافدين المستحقين لعقوبة الترحيل 19 مخالفا.



‏‎يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية التابعة للمديرية العامة للجوازات في مراكز مداخل مكة المكرمة قامت بالعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين، وأن العقوبة النظامية المقررة بحق كل من ينقل حجاج بدون تصاريح حج نظامية تتضمن الآتي:1 - السجن (15) يومًا في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج. 2 - غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج.



3 - ترحيل الناقل إذا كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا. 4 - المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة. 5 - التشهير بالمخالف.



