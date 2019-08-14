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منوعات

هاتف Xiaomi الأول بـ شاشة قابلة للطي و3 كاميرات.. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشف موقع جى إس إم آرينا المختص بالهواتف الذكية أن هاتف Xiaomi الأول بشاشة قابلة للطى، سيأتى بـ 3 كاميرات أساسية دفعة واحدة.

وتخطط الشركة الصينية الطموحة للمنافسة أيضًا فى هذه الفئة من الهواتف الذكية، بعد ما سبقتها إليها كلًا من سامسونج بجهازها Galaxy Fold، وهواوى بجهاز Mate X.

يُذكر أن جهاز سامسونج Galaxy Fold عانى الكثير من المشاكل قبل صدوره، بعدما سحبته الشركة من الأسواق لعلاج تلك العيوب التى كان أبرزها الشاشة التى تتلف سريعًا.

تجربة سامسونج جعلت الشركة الكورية الجنوبية تعكف على علاجها، ومن ثم تأجيل طرح الهاتف رسميا، حيث من المفترض أن يصدر فى الربع الأخير من 2019.

أما هواوي الصينية فتنوى إطلاق هاتفها القابل للطي "Huawei Mate X" في سبتمبر المقبل، بعدما صرحت بذلك في المؤتمر العالمى للهواتف الذكية.
هاتف Xiaomi الأول بـ شاشة قابلة للطي و3 كاميرات.. صور
هاتف Xiaomi الأول بـ شاشة قابلة للطي و3 كاميرات.. صور
هاتف Xiaomi الأول بـ شاشة قابلة للطي و3 كاميرات.. صور
هاتف Xiaomi الأول بـ شاشة قابلة للطي و3 كاميرات.. صور

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