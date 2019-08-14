تركى آل الشيخ يقدم مفاجأة جديدة للمواهب الغنائية : الفرصة جت لكم

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو للمنتج الفني حمادة إسماعيل، يوضح فيه كيفية الاشتراك في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية في الوطن العربي من المحيط للخليج.





وقال المنتج الفني حمادة إسماعيل، عبر مقطع الفيديو: "احنا فعلًا عندنا أصوات حلوة كتير، مش بس لاقيين الفرصة اللي يقدموا بيها موهبتهم للناس، احنا هنفضل وراكم ونقدمكم للناس في أحسن صورة، اللي شايف إن عنده الموهبة الحقيقية في الغناء يقوم بتسجيل مقطع فيديو لمدة 3 دقايق ويقوم بإرساله على الصفحة الخاصة بشركة "violin".





وأكمل المنتج الفني حمادة إسماعيل، حديثه: "الأغاني المختارة هيتم تجميعها في ألبوم واحد ونقدّمها للناس في أحسن صورة".



