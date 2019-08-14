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فن

شاهد.. ابنا تيم حسن يظهران مع زوج والدتهما ديما بياعة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:12 ص
تيم حسن
تيم حسن
سعيد فراج
نشرت الفنانة السورية ديما بياعة (مطلقة الفنان السوري تيم حسن)، صورة لها عبر إنستجرام، ظهرت فيها مع زوجها الحالي رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو. 

ولفت أنظار متابعي ديما بياعة، تواجد نجليها (ورد وفهد) من زوجها الأول تيم حسن، حيث ظهرا في الصورة وهما بجوار زوجها الحالي أحمد الحلو، والأخير يضع يده عليهما، ما يؤكد تحسن العلاقة بينهم. 

وانفصلت ديما بياعة عن تيم حسن منذ العام 2012، بعد أن أنجبت منه ولديها "ورد، وفهد"، ثم تزوجت من رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو عام 2014. 

وكانت أحدث أعمال تيم حسن الفنية، مسلسل الهيبة الحصاد (الجزء الثالث)، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من تأليف باسم السلكا، وإخراج سامر البرقاوي،ويشارك في بطولته: سيرين عبدالنور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، دانا حلبي، روزينا لاذقاني.

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