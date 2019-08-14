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حظك اليوم الاربعاء 14ـ 8 ـ 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:00 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
تقدم خبيرة الأبراج ماجى فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم، الأربعاء 14/8/2019، برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى:
أنت كسول اليوم، ما سوف ينتج عنه مشاكل مع مديرك المباشر فى العمل، فكن أكثر حذرًا.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى:
تتعرض لبعض المشكلات مع الشريك نتيجة إهمالك له خلال الفترة الماضية، لذا عليك أن تمنحه مزيد من الوقت والاهتمام.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى:
تتمتع بحالة صحية جيدة، ولكن عليك ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى تستمر على هذه الحالة.

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