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فن

بالارينا.. نيللى كريم تستعرض لياقتها فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:34 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
شروق حمدى
نشرت الفنانة نيللى كريم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة لها على أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

واستعرضت نيللى كريم لياقتها، وذلك بالوقوف على أطراف إحدى قدميها ورفع الأخرى لأعلى.

وتفاعل متابعو نيللى كريم مع الصورة معلقين:

ما شاء الله
روعة
بالارينا
زى القمر
عاش

يذكر أن آخر مشاركات نيللى كريم السينمائية كان فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يتم عرضه حاليا بالسينمات، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، وإياد نصار، وهندي صبري، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وعُرض الجزء الأول من الفيلم عام ٢٠١٤، وتخطت إيراداته حاجز الـ٣٠ مليون جنيه.

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