الولايات المتحدة تحظر نقل بعض أجهزة كمبيوتر آبل على الطائرات

قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حظر نقل بعض أنواع أجهزة آبل المحمولة على متن طائراتها.



ووفقا لموقع "ذا هيل" فإن هذا الحظر يشمل أجهزة "ماك بوك برو" التي تم إصدارها عام 2017.



وكانت شركة آبل Apple، أعلنت أن بعض أجهزة "ماك بوك برو" التي تبلغ طولها 38 سم قد ترتفع درجة حرارتها ما يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق.



وقال الموقع إن المسؤولين على علم بمشكلة البطارية في بعض الأجهزة المحمولة ويتم التأكيد على شركات النقل باتباع قواعد السلامة، ومنعت السلطات الأمريكية نقل الأجهزة المذكورة على متن الطائرات سواء كان في حقائب اليد أم في الأمتعة.





