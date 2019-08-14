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شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 03:44 م
الحجاج في مطار القاهرة
الحجاج في مطار القاهرة
نورهان خفاجي
استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، حتى الآن، 4 رحلات قادمة من مدينة جدة، على متنهم 1000 حاج عائدين بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، والذي يعد أول الأفواج العائدة من الأراضي المقدسة.

ويصل على مدار اليوم الأربعاء، 14 رحلة جوية تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام، بواقع 9 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة المنورة.

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، حيث تم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة، من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي، وتبدأ من المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي، حيث نقلت هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة من المطارات المصرية.
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة
شاهد.. وصول أول أفواج الحجاج إلى مطار القاهرة عائدين من الأراضي المقدسة

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