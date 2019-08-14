طلاب الثانوية العامة.. اختر كليتك فى تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة

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العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

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المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

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النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (الدراسة للعام الدراسى 2019-2020 بالمقر البديل بالاسماعيلية)

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ينتظر طلاب الثانوية العامة فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة عقب إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلة الأولى والثانية.وجاء الحد الأدنى تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة والبالغ عدد طلابها 63318 والشعبة الأدبية البالغ عدد طلابها 21554 ، 205 درجات بنسبة 50%.وقالت الوزارة إن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.وفي حالة وجود أي استفسار في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.وأوضحت الوزارة أن هناك أماكن شاغرة في الكليات النظرية والتكنولوجية في تنسيق المرحلة الثالثة 2019 علمي رياضة