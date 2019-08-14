ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البومك للورثة .. مي العيدان هاجمت محمد رمضان وتوقعت رحيل مطرب قبل وفاته

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:16 م
مي العيدان
مي العيدان
حمادة خطاب
رحل منذ أيام الفنان الكويتي حمود ناصر، وتوفي الفنان بعد مشوار فني مميز إثر تعرّضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته بصدمة وحزن مُعربين عن حزنهم الشديد لفقدان حمود ناصر، مؤكدين أنه فنان صاحب أخلاق عالية وموهبته يشهد لها الجميع.

الفنان الراحل كان من جيل الشباب وهو من مواليد 2 ديسمبر 1977، وكان الخبر صدمة لكونه غير متوقع، ولكن ما أثار الجدل هو ظهور فيديو تتوقع فيه إعلامية كويتية رحيل المطرب فى مداخلة له معها، حيث نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها تتذكر به الفنان الكويتي الراحل حمود ناصر.

وكشف الفيديو الذي شهد مداخلة هاتفية بينهما في برنامجها "كشف حساب"، عن توقعها برحيل حمود، إذ قالت مي العيدان لحمود ناصر في الفيديو: "ألبومك الغنائي القادم للورثة، وما راح تعمل لقاء معي".

وفتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بعد ما نشرت اللقاء القديم الذى جمعها مع المطرب حمود الناصر وعلقت الصفحة الرسمية لـ "مي" عبر صفحتها بـ"انستجرام" قائلة: "مي العيدان قالت لحمود أنت ألبومك الغنائي القادم للورثة .. فعلا نزل ألبومه من شهر ومات وصار فعلاً للورثة".

وأضافت: "اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وانزله منزلا حسنا مع الأبرار والصالحين.

مي العيدان، ممثلة كاتبة إعلامية وناقدة كويتية، ولدت في الكويت من أب كويتي وأم مصرية لكنها حاصلة على الجنسية الكويتية، تخرجت في «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم نقد، تزوجت بعام 1995 من الفنان علي المفيدي وكان يكبرها بفارق أربعين عامًا ولكنهما انفصلا وديا بعام 2006 بعد خلافات استمرت أشهر.

واشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل، كما اشتهرت بتفاعلها الدائم المثير للجدل أيضًا مع جمهورها على الانستجرام.

ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة قديمة لها تعود إلى العام 2000.

ولفتت الأنظار بالتغير الذي طرأ على شكلها وبالفرق بين مظهرها القديم والحالي.. إلا أن أكثر ما أثار الاهتمام هو ما كشفته عن عمرها الحقيقي وجاء في تعليقها على الصورة: "صورتي بتاريخ 17 يناير 2000 يعني قبل 19 عامًا وكنت بأواخر العشرينيات.. الشاطر يحسبها أنا مواليد 1977.. وأنا سعيدة بكل يوم من عمري.

وتفاعل مع الصورة الكثير من المتابعين وأشار بعضهم إلى أنهم لا يصدقون أنها تبلغ الـ42 من العمر فقط.. وفي المقابل أثنى الكثيرون على شكلها لافتين إلى أنها لا تزال جميلة وصغيرة.

وكانت لها تعليقات صادمة مع عدد من المشاهير والفنانين وكان على رأسهم محمد رمضان حيث علقت على أغنية الفنان ​محمد رمضان​ "الملك" التي أطلقها مؤخرًا حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعًا من فيديو كليب الأغنية وعلّقت عليه: "محمد رمضان مسختها صراحة، غنيت نمبر ون قلنا فرحان، الحين أنا الملك وجايب أسد ونمر وموو يترقصون حولك اقبضها كاش لن تصبح بوب مارلي أو نجم عالمي".

وأضافت: "تطلع تنزل أبوك رمضان وأمك بهية وزوجتك نسرين وابنك علي لا يأخذك الغرور لمنطقة تهلك بها الناس أحبتك لأنك تشبه الفقير والبسيط مش ناطرين الملك نمبر ون.. اصحي".

وأثار تعليق مى العيدان غضب بعض المتابعين حيث قال لها أحدهم: "إيش دخل أمه وأبوه عشان تطرينهم كأنك قاعدة تستنقصين من أهله وزوجته عيب والله"، فيما قال آخر: "محمد نجم وبطل ويستاهل ماله داعي تجيبي طاري أهله".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. برومو كليب محمد رمضان بابا

نشرة الفن.. ياسمين صبري تدخل المستشفى.. وأول ظهور لـ محمد الشرنوبي مع خطيبته.. ومحمد رمضان نمبر وان على يوتيوب.. وتفاصيل حياة فنانة كويتية تعرضت للتحرش

نشرة الفن .. محمد صبحى يعلن وفاة شوقى طنطاوى .. وريهام سعيد تهاجم أحد متابعيها

يارا تنعى الراحل حمود ناصر

لم يلتزم بتعاقداته.. محمد رمضان يواصل مسلسل أزماته والخلاف مع نجل محسن جابر الأحدث

ترشيحاتنا

طرح 2500 قطعة أرض عقب إجازة عيد الأضحى لـ الإسكان الاجتماعي والمتميز.. تعرف على التفاصيل

هل الزواج المحدد بمدة حرام شرعا؟.. فيديو

خيال مآتة .. أيمن بهجت قمر يدافع عن أحمد حلمي.. تفاصيل

فيديوجراف| إنجازات مدرب الزمالك الجديد الصربي ميتشو

بسبب قناة الأهلي.. مرتضى منصور يهاجم سمير عثمان

عدوية يغازل اسعاد يونس .. وصاحبة السعادة ترد: يا حبيبي وحشتني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

فرش احمر على الأرض.. سمية الخشاب في جلسة تصوير جديدة مع الشاى المغربى.. شاهد

منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو