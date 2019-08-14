البومك للورثة .. مي العيدان هاجمت محمد رمضان وتوقعت رحيل مطرب قبل وفاته

رحل منذ أيام الفنان الكويتي حمود ناصر، وتوفي الفنان بعد مشوار فني مميز إثر تعرّضه لسكتة قلبية مفاجئة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته بصدمة وحزن مُعربين عن حزنهم الشديد لفقدان حمود ناصر ، مؤكدين أنه فنان صاحب أخلاق عالية وموهبته يشهد لها الجميع.





الفنان الراحل كان من جيل الشباب وهو من مواليد 2 ديسمبر 1977، وكان الخبر صدمة لكونه غير متوقع، ولكن ما أثار الجدل هو ظهور فيديو تتوقع فيه إعلامية كويتية رحيل المطرب فى مداخلة له معها، حيث نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها تتذكر به الفنان الكويتي الراحل حمود ناصر.





وكشف الفيديو الذي شهد مداخلة هاتفية بينهما في برنامجها "كشف حساب"، عن توقعها برحيل حمود، إذ قالت مي العيدان لحمود ناصر في الفيديو: "ألبومك الغنائي القادم للورثة، وما راح تعمل لقاء معي".





وفتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بعد ما نشرت اللقاء القديم الذى جمعها مع المطرب حمود الناصر وعلقت الصفحة الرسمية لـ "مي" عبر صفحتها بـ"انستجرام" قائلة: "مي العيدان قالت لحمود أنت ألبومك الغنائي القادم للورثة .. فعلا نزل ألبومه من شهر ومات وصار فعلاً للورثة".





وأضافت: "اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه وانزله منزلا حسنا مع الأبرار والصالحين.





مي العيدان، ممثلة كاتبة إعلامية وناقدة كويتية، ولدت في الكويت من أب كويتي وأم مصرية لكنها حاصلة على الجنسية الكويتية، تخرجت في «المعهد العالي للفنون المسرحية» قسم نقد، تزوجت بعام 1995 من الفنان علي المفيدي وكان يكبرها بفارق أربعين عامًا ولكنهما انفصلا وديا بعام 2006 بعد خلافات استمرت أشهر.





واشتهرت بنقدها الحاد المثير للجدل، كما اشتهرت بتفاعلها الدائم المثير للجدل أيضًا مع جمهورها على الانستجرام.





ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" صورة قديمة لها تعود إلى العام 2000.





ولفتت الأنظار بالتغير الذي طرأ على شكلها وبالفرق بين مظهرها القديم والحالي.. إلا أن أكثر ما أثار الاهتمام هو ما كشفته عن عمرها الحقيقي وجاء في تعليقها على الصورة: "صورتي بتاريخ 17 يناير 2000 يعني قبل 19 عامًا وكنت بأواخر العشرينيات.. الشاطر يحسبها أنا مواليد 1977.. وأنا سعيدة بكل يوم من عمري.





وتفاعل مع الصورة الكثير من المتابعين وأشار بعضهم إلى أنهم لا يصدقون أنها تبلغ الـ42 من العمر فقط.. وفي المقابل أثنى الكثيرون على شكلها لافتين إلى أنها لا تزال جميلة وصغيرة.





وكانت لها تعليقات صادمة مع عدد من المشاهير والفنانين وكان على رأسهم محمد رمضان حيث علقت على أغنية الفنان ​محمد رمضان​ "الملك" التي أطلقها مؤخرًا حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطعًا من فيديو كليب الأغنية وعلّقت عليه: "محمد رمضان مسختها صراحة، غنيت نمبر ون قلنا فرحان، الحين أنا الملك وجايب أسد ونمر وموو يترقصون حولك اقبضها كاش لن تصبح بوب مارلي أو نجم عالمي".





وأضافت: "تطلع تنزل أبوك رمضان وأمك بهية وزوجتك نسرين وابنك علي لا يأخذك الغرور لمنطقة تهلك بها الناس أحبتك لأنك تشبه الفقير والبسيط مش ناطرين الملك نمبر ون.. اصحي".





وأثار تعليق مى العيدان غضب بعض المتابعين حيث قال لها أحدهم: "إيش دخل أمه وأبوه عشان تطرينهم كأنك قاعدة تستنقصين من أهله وزوجته عيب والله"، فيما قال آخر: "محمد نجم وبطل ويستاهل ماله داعي تجيبي طاري أهله".