خيال مآتة يتخطى 12.5 مليون جنيه في أول يومين عرض

صرح الموزع محمود الدفراوي بأن فيلم "خيال مآتة" لـ احمد حلمى استطاع ان يحقق فى يومان فقط من عرضه 12 مليونا و564 الفا و889 جنيها.





وظهر أحمد حلمى في البرومو بشخصية رجل عجوز يكشف عن بعض الأفعال التى قام بها وكانت تتضمن بعض الأخطاء ويسعى لتصحيحها ومن المعروف أن أحمد حلمى يظهر فى الفيلم بثلاث شخصيات.





"خيال مآتة" بطولة احمد حلمى ، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي حسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.



