ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمل وقلق وخوف يسيطر على الاهلي وبيراميدز قبل مواجهة الكأس..اعرف السبب

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:34 م
الأهلي و بيراميدز
الأهلي و بيراميدز
حسام الحارتي
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب يوم السبت المقبل لمتابعة اللقاء الناري الذي يجمع بين فريقي النادي الأهلي ومنافسه بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر .

وتسود حالة من القلق بين صفوف مجلس إدارة النادي الأهلي ،برئاسة محمود الخطيب ، حيث يخشى الجميع من تكرار سيناريو الهزيمة التي سبق وتلقاها المارد الأحمر من قبل في الدوري المصري حيث تلقي الهزيمة على أيدي نادي بيراميدز مرتين متتاليتين بنتيجة "1/2 ،و 0/1".

ويخوض الأهلي المباراة القادمة واضعا في أولوياته الثأر من أجل تحقيق المكسب وإسعاد الجماهير، في ظل رغبة لاعبي الفريق ومجلس الإدارة من تخطي عقبة الهزيمة الثالثة له من نفس الفريق دون تحقيق مكاسب لتكون الأولى في تاريخه.

ويرغب نادي بيراميدز في تحقيق الفوز علي النادي الأهلي ، في ظل رغبته في تحقيق الفوز على قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل الصدام المرتقب.. الغيابات تضرب الأهلي والمقاولون العرب

بشرى سارة للأهلاوية.. مواجهات الأحمر أمام عماد النحاس تبشر بالدوري 41

موجز الرياضة.. وردة يقترب من بيراميدز.. الغيابات تضرب الأهلي.. كواليس جلسة الخطيب

رقم مثير.. خالد جلال يطرق أبواب التاريخ قبل القمة 118 بين الأهلى والزمالك

موجز الرياضة.. نقل محمود علاء إلى المستشفى.. والأهلي يجدد أحزان الزملكاوية ويفوز بالقمة

مباراة بيراميدز كلمة السر.. جلسة خاصة بين لاسارتي والجهاز الفني في الأهلي

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه فوق الركبة .. منى ممدوح فى إطلالة مثيرة بعد فيلم أولاد رزق .. شاهد

بعد البكيني .. سيرين عبد النور بـ كاش مايوه يكشف عن رشاقتها.. صور

أول ظهور لمهاجم الاهلي السابق في مران الإسماعيلي بـ6 أكتوبر..صور

للمرة الاولى.. إغلاق مساجد كشمير الكبرى خلال عيد الاضحى.. فيديو

الأغلبية تصدم الملاك.. إلى أين يتجه البرلمان في تعديلاته على قانون الإيجار القديم؟

لن تحجب الرؤية.. الآثار توضح حقيقة هدم الأسوار التاريخية لقصر البارون .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور

العيد فى سانت كاترين.. ذبح الضأن وفراشيح باللحمة وقعدة فى الوادى المقدس طوى

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد