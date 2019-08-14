أمل وقلق وخوف يسيطر على الاهلي وبيراميدز قبل مواجهة الكأس..اعرف السبب

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب يوم السبت المقبل لمتابعة اللقاء الناري الذي يجمع بين فريقي النادي الأهلي ومنافسه بيراميدز في دور الـ 16 من كأس مصر .



وتسود حالة من القلق بين صفوف مجلس إدارة النادي الأهلي ،برئاسة محمود الخطيب ، حيث يخشى الجميع من تكرار سيناريو الهزيمة التي سبق وتلقاها المارد الأحمر من قبل في الدوري المصري حيث تلقي الهزيمة على أيدي نادي بيراميدز مرتين متتاليتين بنتيجة "1/2 ،و 0/1".



ويخوض الأهلي المباراة القادمة واضعا في أولوياته الثأر من أجل تحقيق المكسب وإسعاد الجماهير، في ظل رغبة لاعبي الفريق ومجلس الإدارة من تخطي عقبة الهزيمة الثالثة له من نفس الفريق دون تحقيق مكاسب لتكون الأولى في تاريخه.



ويرغب نادي بيراميدز في تحقيق الفوز علي النادي الأهلي ، في ظل رغبته في تحقيق الفوز على قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".