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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي فى السوبر الأوروبي

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة نظيره فريق تشيلسي، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، التى يستضيفها ملعب "فودافون أرينا"، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.

ويقود النجم المصرى محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، فى مباراة الليلة، بجانب الثنائي ساديو مانى وأليكس تشامبرلين، بينما بقى المهاجم البرازيلى فيرمينو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: جوميز ، فان ديك ، روبيرسون ، ماتيب

الوسط: هيندرسون ، فابينيو ، ميلنر

الهجوم: محمد صلاح ، مانى ، تشامبرلين

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