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حمد بن جاسم يتطاول على السعودية والإمارات.. ورد قوى من قرقاش

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 09:25 م
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم
أحمد محرم
نشر وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، زعم فيها وجود خلافات بين الإمارات والسعودية فيما يتعلق باليمن.

وكتب بن جاسم في تغريدته "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".

من جانبه، نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة، رد فيها على التقارير الإعلامية التي تزعم وجود مثل هذه الخلافات بين الإمارات والسعودية، مؤكدا ثبات موقف الإمارات تجاه أصدقائها وحلفائها.

وكتب قرقاش في تغريدته "اندهشت للغاية إزاء تقارير وتحليلات حول إجراء الإمارات تغييرات في سياستها الخارجية. الاستنتاجات المبالغ فيها تقوض دقة التقديرات. إننا لم نزل متمسكين بقوة بالتزاماتنا تجاه الأصدقاء والحلفاء وأهدافنا المشتركة في السلام والاستقرار بالمنطقة".






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