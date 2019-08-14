حمد بن جاسم يتطاول على السعودية والإمارات.. ورد قوى من قرقاش

لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 14, 2019

Totally amused by various reports & analysis on UAE foreign policy changing course. Exaggerated conclusions undermine accurate assessments. We remain resilient in our commitment to friends & allies & to our shared goals of peace & stability in the region. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 14, 2019

نشر وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، زعم فيها وجود خلافات بين الإمارات والسعودية فيما يتعلق باليمن.وكتب بن جاسم في تغريدته "لا أفهم طبيعة العلاقات بين حليفين في توزيع الأدوار غير المتكافئة. فإذا كان الأمر توزيع أدوار، فهناك طرف يظهر من دوره أنه غير مدرك لما يجري حوله بينما يظهر أن الطرف الآخر هو الذي يوزع الأدوار ويظهر عن قصد أن القرار عنده وليس عند شريكه الآخر والأمثلة كثيرة".من جانبه، نشر وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تغريدة، رد فيها على التقارير الإعلامية التي تزعم وجود مثل هذه الخلافات بين الإمارات والسعودية، مؤكدا ثبات موقف الإمارات تجاه أصدقائها وحلفائها.وكتب قرقاش في تغريدته "اندهشت للغاية إزاء تقارير وتحليلات حول إجراء الإمارات تغييرات في سياستها الخارجية. الاستنتاجات المبالغ فيها تقوض دقة التقديرات. إننا لم نزل متمسكين بقوة بالتزاماتنا تجاه الأصدقاء والحلفاء وأهدافنا المشتركة في السلام والاستقرار بالمنطقة".