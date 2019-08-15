هشام جوناى: تركيا ترغب بتعزيز تواجدها العسكري بقطر

قال هشام جوناى، الكاتب والمحلل السياسي، إن تركيا ترغب بزيادة وجودها العسكري بقطر ورفع أعداد الجنود المتواجدين وزيادة أعداد المعدات وخطط التدريب للجيش القطري، لافتًا إلى أن هناك نية تركية برفع أعداد الجنود إلى 3 آلاف جندي بحسب المحللين والكتاب الأتراك.





وأضاف هشام جوناى ، خلال مداخلة هاتفية على إحدى القنوات، أن تركيا تخطط لوضع قاعدة عسكرية متمركزة في قطر، موضحًا أن الإدارة القطرية استشعرت الخطر بعد الصراعات في منطقة الخليج وتصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة.





وأشار هشام جوناى ، إلى أن من مصلحة تركيا أن تتواجد عسكريًا في المنطقة وتنفتح على المناطق التي لم تكن متواجدة فيها من قبل، موضحًا أن قطر لا تمتلك الأعداد الكافية من الجنود داخل الجيش التي يمكنها من الدفاع عن نفسها تجاه أي خطر قادم.





يذكر أن هناك صحيفة تركية نشرت تقريرا يكشف عن زيادة أعداد الجنود الأتراك في قاعدتها العسكرية في قطر خلال الأشهر القادمة، وذكرت الصحيفة أن تركيا تسعى إلى تعزيز وجودها العسكري في منطقة الخليج عبر زيادة عدد قواتها المنتشرة في قطر منذ عام 2015.