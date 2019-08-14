ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماني يتقدم بالهدف الثاني لـ ليفربول على تشيلسي في السوبر الأوروبي .. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 11:07 م
ساديو ماني
ساديو ماني
محمد رشاد
تقدم فريق ليفربول بالهدف الثاني أمام تشيلسي ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى، بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وحصول تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل للبلوز الازرق جيرو فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ، قبل أن يتعادل للريدز الأحمر السنغالي ساديو ماني فى الدقيقة 49 من زمن المباراة .

وفى الدقيقة 94 من زمن المباراة أضاف ماني الهدف الثاني و ترجم ليفربول تفوقه في الشوط الإضافي الأول بهدف رائع بعد تمريرة من فيرمينو إلى ماني داخل منطقة الجزاء قابلها السنغالي بقذيفة مرت إلى الشباك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي فى السوبر الأوروبي

حارس تشيلسي ينقذ انفرادا من أمام محمد صلاح بنهائي السوبر الاوروبي

جيرو يتقدم بالهدف الأول لتشيلسي فى شباك ليفربول بـ السوبر الأوروبي

مشجع يقتحم ملعب ليفربول وتشيلسي والأمن يتدخل .. صور

تشيلسي يتقدم 1- صفر على ليفربول فى الشوط الأول بالسوبر الأوروبي.. فيديو

ترشيحاتنا

احمد سعد من الحج.. انا عارف ان الشيطان هيزعل من الفيديو ده

شرير السينما.. محطات من حياة فؤاد أحمد.. أبرزها فقدان بصره بسبب ماكياج خاطئ

يا حزين يا قمقم تحت بحر الضياع.. ياسمين الخطيب فى إطلالة غامضة بالاسود.. شاهد

اليابان تدعو أكثر من 300 ألف شخص لإخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة كروسا

المقترح ينتظر الموافقة.. 43 مليون وحدة تستفيد من تطبيق قانون الايجار القديم.. تفاصيل

الشوط الاضافي الاول.. ليفربول يتقدم وتشيلسي يدرك التعادل 2-2 فى السوبر الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

265 ألف زائر لحديقة الحيوان خلال أيام عيد الاضحى .. صور

العيد فى سانت كاترين.. ذبح الضأن وفراشيح باللحمة وقعدة فى الوادى المقدس طوى

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد