ماني يتقدم بالهدف الثاني لـ ليفربول على تشيلسي في السوبر الأوروبي .. فيديو

تقدم فريق ليفربول بالهدف الثاني أمام تشيلسي ، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية اسطنبول، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى، بعد فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا وحصول تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي.



وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الايجابي 1-1 ، سجل للبلوز الازرق جيرو فى الدقيقة 36 من زمن المباراة ، قبل أن يتعادل للريدز الأحمر السنغالي ساديو ماني فى الدقيقة 49 من زمن المباراة .



وفى الدقيقة 94 من زمن المباراة أضاف ماني الهدف الثاني و ترجم ليفربول تفوقه في الشوط الإضافي الأول بهدف رائع بعد تمريرة من فيرمينو إلى ماني داخل منطقة الجزاء قابلها السنغالي بقذيفة مرت إلى الشباك.