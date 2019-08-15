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صدمة.. فيسبوك ليست الوحيدة.. شركات أخرى تستمع إلى رسائلك الصوتية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:51 ص
فيسبوك تستمع إلى
فيسبوك تستمع إلى محادثاتك الصوتية
عزة عاطف
رغم فضيحة شركة فيسبوك بنسخ المقاطع الصوتية لمستخدمي خدمة "ماسنجر"، واستماع موظفيها إليها، والتي كشفتها مؤخرًا وكالة «بلومبيرج»، مما أثار مخاوف تتعلق بالأمان لشركة لها تاريخ من ثغرات الخصوصية، فإن فيسبوك ليست الوحيدة، فهناك عدد من عمالقة الشركات التي تنتهك خصوصية الرسائل الصوتية لمستخدميها.

وكانت تلك الممارسة شائعة في صناعة التكنولوجيا حتى وقت قريب، الجدير بالذكر أن المستخدمين لا يدركون عادة قيام الموظفين وليست أجهزة الكمبيوتر بمراجعة رسائلهم الصوتية التي يرسلوها لأصدقائهم، لكن تعلق الشركات بأن استخدام البشر يساعد على تحسين خدمات المستخدمين بشكل أفضل.

فقد بدأت هذه الممارسة في شركة «جوجل» بعد تسرب بعض مقتطفات الصوت باللغة الهولندية، حيث حصلت هيئة الإذاعة البلجيكية VRT NWS على أكثر من 1000 تسجيل، وقد لاحظت بأن بعضها يحتوي على محادثات شخصية حساسة، وكذلك معلومات خطيرة حددت هوية الشخص الذي يتحدث، وفقصا لموقع ماركت ووتش.

وتقول التقارير المنشورة بأن شركةApple قد كلفت الموظفين أيضًا بالاستماع إلى الرسائل الصوتية للمستخدمين، لكنها توقفت الآن، ولم تعلق على الأمر بتاتًا، وصرح جيمي وينترتون مدير الاستراتيجية في مبادرة الأمن العالمي بجامعة أريزونا "لا نملك السيطرة على البشر مثل الآلات، ولا توجد طريقة لردع إنسان عن الإفشاء بما يعرفه".

وقد ذكر تقرير من موقع أخبار التكنولوجيا Motherboard الأسبوع الماضي بأن مايكروسوفت أيضًا تستخدم الناسخات البشرية مع بعض محادثات سكايب إضافةً إلى الأوامر الصوتية لمساعد مايكروسوفت الرقمي "كورتانا"، وعلقت مايكروسوفت في بيان بأنها تمتلك إجراءات وقائية مثل تجريد بيانات التعريف وتتطلب اتفاقيات عدم إفشاء مع شركائها وموظفيها بعد التسريبات.

يقول المنظمون الأيرلنديون لحماية البيانات بأنهم يسعون للحصول على مزيد من التفاصيل من Facebook لتقييم الامتثال للوائح البيانات الأوروبية، حيث يظهر بيان الوكالة بأنها كانت أيضًا واقعة متكررة مع Google و Apple و Microsoft" بشأن هذه المشكلة، ومع ذلك لم يتم ذكر Amazon لم يتم ذكرها.

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