بـ فستان مكشوف ومجوهرات فاخرة.. نوال الزغبى تتألق في أحدث ظهور

حرصت نوال الزغبى الفنانة اللبنانية، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام"، بصورة جديدة.





أطلت نوال الزغبى فى الصورة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، و ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة مطرزا بالكامل بحبات الترتر اللامعة.





فستان نوال الزغبى حمل توقيع دار الأزياء لابورجوازي، واتسم التصميم بشق من الأمام كشف عن ساقيها، وتزينت الفنانة اللبنانية بطقم ألماسي من YEPREM حيث ارتدت عقد وأقراط وخاتم أنيق.



