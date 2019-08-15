أول تعليق من كلوب بعد الفوز بـ السوبر الأوروبي مع ليفربول

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.





وقال يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عقب نهاية اللقاء "نحن الأبطال، أحب هذه الأغنية كثيرًا، هذا الأمر لا يتكرر كثيرًا في حياتك، كانت مباراة صعبة وفي النهاية فزنا".





وأضاف يورجن كلوب "أظهرنا شخصية قوية وكذلك تشيلسي، كانت مثل مباريات الملاكمة، ضربة مباغتة من كل خصم، لم يرغب أحد في خوض شوطين إضافيين، ولكن هذه اللوائح المتبعة".





واختتم يورجن كلوب حديثه عن الحارس أدريان قائلًا "كان مثل روكي عندما خسر مباراته ضد أبولو كريد، تسمع صوته عاليًا في غرف الملابس، ولديه الحماس الإسباني، من الجيد له الفوز معنا اليوم".