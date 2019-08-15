شاهد ما تفعله كوافيرة بـ بقايا شعر زبائنها.. إبداع

تقوم مصففة شعر في مدينة سكوبي في مقدونيا بعادة غريبة جدًا، والتي يمكن أن تكون مرعبة للبعض، حيث تستخدم بقايا الشعر في صنع أشكال غريبة.





تقوم مصففة الشعر سفيتلانا جروزدانوفسكا باستخدام بقايا شعر زبائنها لرسم لوحات تعود إلى مشاهير العالم، على أرضية صالون التجميل الخاص بها، وذلك بالشعر المنثور على الأرض بعد الإنتهاء من القص والتصفيف.





وتقول مصففة الشعر جروزدانوفسكا وفقًا ليورونيوز إنها شاهدت العديد من الصور التي رسمتها عن طريق استخدام بقايا الشعر عبر الإنترنت ، الأمر الذي دفعها إلى المحاولة، وقد كانت النتيجة مثيرة للدهشة.



