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شاهد ما تفعله كوافيرة بـ بقايا شعر زبائنها.. إبداع

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:56 ص
كوافيرة تبدع بقايا
كوافيرة تبدع بقايا شعر
عزة عاطف
تقوم مصففة شعر في مدينة سكوبي في مقدونيا بعادة غريبة جدًا، والتي يمكن أن تكون مرعبة للبعض، حيث تستخدم بقايا الشعر في صنع أشكال غريبة.

تقوم مصففة الشعر سفيتلانا جروزدانوفسكا باستخدام بقايا شعر زبائنها لرسم لوحات تعود إلى مشاهير العالم، على أرضية صالون التجميل الخاص بها، وذلك بالشعر المنثور على الأرض بعد الإنتهاء من القص والتصفيف.

وتقول مصففة الشعر جروزدانوفسكا وفقًا ليورونيوز إنها شاهدت العديد من الصور التي رسمتها عن طريق استخدام بقايا الشعر عبر الإنترنت، الأمر الذي دفعها إلى المحاولة، وقد كانت النتيجة مثيرة للدهشة.

بدأت مصففة الشعر باستخدام الشعر لتشكيل وجوه شهيرة ومعروفة على الأرضية وهو الأمر الذي قد تجده غريبًا ورائعًا في نفس الوقت، وقد كانت أولى لوحاتها بالشعر المتبقي من الزبائن وجه لاعب كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش.

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