شاهد.. رعب وخوف كاظم الساهر في حفل بالعراق بسبب معجبة

ظهر المطرب كاظم الساهر خلال مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" أ ثناء حفله الجديد فى العراق في حالة من الخوف والذعر ، بعد أن اقتحمت معجبة المسرح وعانقته.





بدا كاظم الساهر مندمجًا في أغنيته، ثم فوجئ بمعجبة تعانقه من الخلف؛ مما يتسبب فى خوفه وذعره، وهو ما دفع الحرس الشخصي إلى الدفاع عنه، وقاموا بإنزال المعجبة من على خشبة المسرح، وبالرغم من حالة الرعب التى تعرض لها كاظم إلا أنه كان حريصًا على الاطمئنان على المعجبة حتى لا تتعرض لسوء من الحراس.





يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنجح فيها معجبات كاظم الساهر من الوصول إليه خلال غنائه على المسرح، وهو كان يتصرف معهن بلطف ويسمح لهن بإلتقاط صور "السيلفي" معه ولكن هذه المرة، بدا الساهر منزعجًا من تصرفات معجبة إسطنبول، خصوصًا وأنه كان مندمجًا في الغناء، وقد باغتته بطريقة غير متوقعة للوصول إليه.