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انتخابات تونس الرئاسية.. نجل السبسى يحذر من خطر يهدد البلاد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:28 ص
نجل السبسى
نجل السبسى
أحمد قاسم
في الوقت الذي أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أسماء المرشحين الذين تم قبولهم بشكل أولي في الماراثون الرئاسي، خرج حافظ السبسي، نجل الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، ليحذر من أن الوضع الحالي في البلاد أصبح خطيرًا. 

وقال نجل السبسى، وهو الممثل القانوني لحزب نداء تونس، إن "طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي اتخاذ قرارات فورية تضمن للبلاد الأمن والاستقرار، فقد التزمت حكومة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي عدم الترشح لانتخابات 2011 حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وحرة وتكون للحكومة مصداقيتها".

وكان حزب نداء تونس أعلن مؤخرًا تأييده ترشيح وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل. 

من جهة أخرى، رفضت هيئة الانتخابات التونسية، الثلاثاء، 66 طلبا للترشح من إجمالي 97 طلب ترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث قدم 97 مرشحا ملفاتهم للانتخابات فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشحات، الجمعة.

فيما تقدم 42 مرشحا، الجمعة، وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة، وتم غلق باب قبول الترشحات الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للهيئة.

وقدم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب تحيا تونس الليبرالي يوسف الشاهد، الجمعة الماضية، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، ليكون واحدا من أبرز المنافسين على المنصب في سباق يتوقع أن يشهد تنافسا قويا.

وذكرت مصادر إخبارية في وقت سابق أن حمة الهمامي، مرشح الجبهة الشعبية، تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذلك حال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، فيما دفعت حركة النهضة الإخوانية بنائب رئيسها عبد الفتاح مورو.

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