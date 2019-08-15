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الشرطة الأمريكية تنقذ رهائن احتجزهم منفذ هجوم فيلادلفيا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:17 ص
هجوم فيلادلفيا
هجوم فيلادلفيا
أحمد قاسم
أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان عاجل منذ قليل، إنقاذ الرهائن من المبنى الذي كان يحتجزهم فيه مطلق النار بمدينة فيلادلفيا.

وكتبت الشرطة الأمريكية في وقت سابق تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها "نحاول إقناع مطلق النار في مدينة فيلادلفيا بالخروج من المبنى الذي يتحصن به ولكنه يرفض ومستمر في إطلاق النار".

وأضافت الشرطة الأمريكية "قلقون من إمكانية وجود رهائن لدى مطلق النار في مدينة فيلادلفيا".

وتم نقل المصابين إلى المستشفى بإحدى سيارات الشرطة على الفور.

وهرعت أجهزة الأمن إلى منطقة الحادث حيث لا يزال مرتكب الحادثة طليقًا.

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