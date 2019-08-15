ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بوسى ومحمود الليثى يشعلان حفل الساحل الشمالى .. صور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:50 ص
بوسى و محمود الليثى
بوسى و محمود الليثى
شروق حمدى
نشرت المطربة بوسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصورة الجديدة.

و ظهرت فيها برفقة المطرب الشعبى "محمود الليثى" فى أحدث حفلاتهما بالساحل الشمالى أمس.


و تفاعل متابعو بوسى مع الصورة معلقين :
بحبكوااا
كانت حفلة تحفة
ما شاء الله
الله عليكوا

يذكر ان اخر مشاركات الثنائى السينمائية فيلم "انت حبيبى وبس" والذى يتم عرضه حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.

و يشاركهم البطولة حسن الخلعى ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر و الفيلم من إخراج أحمد البدرى .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. محمود الليثى وبوسي وصافيناز على أفيش أنت حبيبى وبس

بوسى تحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالى

شاهد.. الليثي وبوسي يغنيان هتجوز تاني.. فيديو

هتجوز لو طلعتى تانى تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب

حفلات عيد الأضحى.. عمرو دياب في العلمين الجديدة.. تامر حسني في عُمان.. رامي صبري في بورتو سعيد.. وحكيم بالساحل الشمالي

ليلة العيد .. إيرادات هزيلة لـ إنت حبيبي وبس

ترشيحاتنا

أمن الجيزة: تحريات موسعة لكشف لغز العثور على نصف جثة سيدة

اخبار الفن.. رعب كاظم الساهر.. ودفاع مدحت العدل الناري عن احمد حلمى.. وفستان مفتوح لـ نادية الجندى

حادثتان تهزان الكويت.. هندي عار ونصاب اختطف 5 فتيات

حكم زيارة الحائض المسجد النبوى وقبر الرسول.. الإفتاء تحسم الجدل

صدمة.. فيسبوك ليست الوحيدة.. شركات أخرى تستمع إلى رسائلك الصوتية

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 15 -8- 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام