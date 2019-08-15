بوسى ومحمود الليثى يشعلان حفل الساحل الشمالى .. صور

نشرت المطربة بوسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصورة الجديدة.و ظهرت فيها برفقة المطرب الشعبى "محمود الليثى" فى أحدث حفلاتهما بالساحل الشمالى أمس.و تفاعل متابعو بوسى مع الصورة معلقين :بحبكواااكانت حفلة تحفةما شاء اللهالله عليكوايذكر ان اخر مشاركات الثنائى السينمائية فيلم "انت حبيبى وبس" والذى يتم عرضه حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.و يشاركهم البطولة حسن الخلعى ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر و الفيلم من إخراج أحمد البدرى .