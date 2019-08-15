بوسى ومحمود الليثى يشعلان حفل الساحل الشمالى .. صور

نشرت المطربة بوسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مجموعة من الصورة الجديدة.
و ظهرت فيها برفقة المطرب الشعبى "محمود الليثى" فى أحدث حفلاتهما بالساحل الشمالى أمس.
و تفاعل متابعو بوسى مع الصورة معلقين :
بحبكوااا
كانت حفلة تحفة
ما شاء الله
الله عليكوا
يذكر ان اخر مشاركات الثنائى السينمائية فيلم "انت حبيبى وبس" والذى يتم عرضه حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.
و يشاركهم البطولة حسن الخلعى ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر و الفيلم من إخراج أحمد البدرى .
و ظهرت فيها برفقة المطرب الشعبى "محمود الليثى" فى أحدث حفلاتهما بالساحل الشمالى أمس.
و تفاعل متابعو بوسى مع الصورة معلقين :
بحبكوااا
كانت حفلة تحفة
ما شاء الله
الله عليكوا
يذكر ان اخر مشاركات الثنائى السينمائية فيلم "انت حبيبى وبس" والذى يتم عرضه حاليا ضمن موسم أفلام عيد الأضحى.
و يشاركهم البطولة حسن الخلعى ومحمد ثروت وصافيناز ونرمين ماهر و الفيلم من إخراج أحمد البدرى .