رجل يموت في مسابقة أكل.. بدأت حالته بالاختناق ومات في المستشفى

توفي دانا هتشينجز، 41 عامًا، بعد مشاركته في مسابقة هواة الطعام، والتي أقيمت في إحدى بطولات لعبة البيسبول في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الامريكية، وفق ماذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.



ومات دانا هتشينجز بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى، متأثرًا باختناقه أثناء تناوله للطعام في مسابقة تاكو في فريسنو بكاليفورنيا ليلة الثلاثاء الماضي.



وجرى نقله إلى المستشفى وبدأ الأطباء في سحب الطعام من بطنه لتنظيف مجرى الهواء، ولكنه توفي خلال العملية، وبسبب وفاته، ألغت السلطات بطولة يوم السبت.



وأكد منظمو رياضة البيسبول ان مسابقة تناول الطعام للهواة لم تكن حدثًا معترفًا به في الدوري.



ومن المقرر أن يتم تشريح الجثة في وقت لاحق لمعرفة سبب الوفاة الفعلي.