نصب على مواطنين في 9 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على مستريح الدقهلية

تمكنت مباحث قسم أول المنصورة ومباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح قام بالنصب على عدد من المواطنين بمبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه.
وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط "سليمان النحاس شلبي - 42 عامًا - صاحب مكتب استيراد وتصدير"، حيث تواجد بمدينة المنصورة.
وتبين أن المتهم قام بالنصب على عدد من المواطنين وهم عبد الحليم عبد الخالق السيد 25 عامًا صاحب محل محمول ومقيم شارع مستشفى الصدر، أحمد السيد 33 عامًا بكالوريوس جامعة عمالية مقيم القاهرة، محمد محمد عبد الكريم 35 عامًا صاحب مكتب استيراد وتصدير، باسم عبده 35 عامًا صاحب مكتب استيراد وتصدير، محمد على 36 عامًا صاحب مكتب استيراد وتصدير، عبد العزيز ابراهيم 32 عامًا يعمل بالخارج ، عماد البسيونى 30 عامًا عامل، أحمد عبد العزيز 61 عامًا عامل، ابراهيم محمد 39 عامًا تاجر، عمرو عبده 40 عامًا تاجر، ماهر السيد 44 عاما عامل ، السيد عبده 41 عامًا سائق وعمرو امين 33 عاما صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيمو نبروه حيث اتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 9 ملايين جنيه حيث قام بايهامهم بتشغيلها فى تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباح شهرية إلا أنه نصب عليهم ولم يوف بوعده ولم يقم برد المبالغ وفر هاربا وتحرر محضر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.