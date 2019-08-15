نصب على مواطنين في 9 ملايين جنيه.. تفاصيل القبض على مستريح الدقهلية

تمكنت مباحث قسم أول المنصورة ومباحث الأموال العامة، من ضبط مستريح قام بالنصب على عدد من المواطنين بمبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه.





وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن مباحث قسم أول المنصورة، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط "سليمان النحاس شلبي - 42 عامًا - صاحب مكتب استيراد وتصدير"، حيث تواجد بمدينة المنصورة.



