جو جذاب.. العودة للطبيعة والطهي بالحطب يجذب السياح لسانت كاترين

تجذب العادات البدوية والطبيعية السياح لسانت كاترين، بالإضافة إلى رحلات السفاري في الوديان، حيث يمارسون طهي الطعام على الحطب بأنفسهم.



والطهي على الحطب من عادات أهل البادية قبل اختراع البوتاجاز واكتشاف الغاز الطبيعي، ما يجعل للطعام والشاي البدوي مذاقًا خاصًا، فمن عادات المرأة البدوية أنها تذهب كل صباح من أجل جلب الحطب الذي يتم به إشعال النار لطهي الطعام وعمل الشاي البدوي وعمل الفراشيح أو العيش البدوي.



يقول الشاب محمد فتيح من قبيلة الجبالية بسانت كاترين، إن هذا الحطب من بقايا النباتات الطبيعية، مشيرا إلى أن الحطب يجعل للطعام مذاقا رائعا.



ويحرص منظمو رحلات السفاري في الوقت الحالي عمل الطعام بهذه الطريقة.



وأكد محمد عيد، منظم رحلات سفارى وصاحب كامب، أن زوار مدينة سانت كاترين من السياح الذين يقدمون لسانت كاترين عندما يشاهدون البدو، وهم يقومون بطهي الطعام بهذه الطريقة البسيطة يفعلون مثلهم.