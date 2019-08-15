بأكتاف مكشوفة.. إيمي سمير غانم تشعل انستجرام في أحدث ظهور

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وظهرت إيمي سمير غانم في الصورة، بلوك كاجول مرتدية قميص جينز مكشوف الأكتاف واعتمدت على تسريحة الشعر المموج والمكياج الهادئ.





وتفاعل متابعو إيمى سمير غانم مع الصورة معلقين:





ما شاء الله

قمر

ايه الجمال ده

تحفة



