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فن

بأكتاف مكشوفة.. إيمي سمير غانم تشعل انستجرام في أحدث ظهور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:21 م
صدى البلد
شروق حمدى
نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهرت إيمي سمير غانم في الصورة، بلوك كاجول مرتدية قميص جينز مكشوف الأكتاف واعتمدت على تسريحة الشعر المموج والمكياج الهادئ. 

وتفاعل متابعو إيمى سمير غانم مع الصورة معلقين:

ما شاء الله
قمر 
ايه الجمال ده
تحفة 

يُذكر أن آخر أعمال إيمى سمير غانم الدرامية كان مسلسل "سوبر ميرو" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى وشاركها البطولة فيه كل من حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، إنعام سالوسة، ميار الغيطى، وهو من تأليف أحمد مجدى وإخراج وليد الحلفاوي.

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