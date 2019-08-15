نقيب الممثلين أشرف زكي يترشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك.. صور

تقدم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك التكميلية، المقرر لها أيام 5 و6 و7 من سبتمبر المقبل.





وسبق أن تقدم أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض، بأوراق ترشحهم على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.



