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نقيب الممثلين أشرف زكي يترشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك.. صور

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:18 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
تقدم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، بأوراق ترشحه على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك التكميلية، المقرر لها أيام 5 و6 و7 من سبتمبر المقبل.

وسبق أن تقدم أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإداري السابق للفريق الأبيض، بأوراق ترشحهم على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويستمر الزمالك في تلقي طلبات الراغبين فى الترشح، على مدار 3 أيام، ابتداء من اليوم، على أن يكون اليوم الأخير للتقدم هو، بعد غد، السبت.
نقيب الممثلين أشرف زكي يترشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك.. صور
نقيب الممثلين أشرف زكي يترشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك.. صور

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