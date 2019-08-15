نجوم أثاروا الجدل في الملاهي الليلية.. احمد الفيشاوي وفتاة الجونة الأبرز



تداول اليوم، عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لاسيما "إنستجرام"، مقطع فيديو قصيرا للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ظهرت فيه ترقص داخل ملهى ليلي، بصحبة الفنانة الكويتية نورة العميري.



وارتدت سيرين عبد النور في الفيديو ملابس صيفية قصيرة، وظهرت تصفق وترقص وتمرح في الملهى، وتتعالى الصيحات بجوارها، وفي نهاية الفيديو، حرصت على احتضان نورة العميري، وتقبيلها.



وعلى الرغم من تصوير فيديو سيرين عبد النور داخل الملهى الليلي، إلا أنه لم يشهد أجواءً صاخبة، حيث اتسم بالسعادة والمرح فقط.



هبة السيسي



قبل أيام، نشرت الفنانة هبة السيسي، ملكة جمال مصر السابقة، صورا لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع زوجها باسل الأمين، خلال إجازة شهر العسل التي يقضيانها حاليا.



وظهرت هبة السيسي في صورة مع زوجها باسل الأمين، وهو يحتضنها ويقبل رأسها، وفي صورة أخرى ظهر الزوجان في ملهى ليلي.



أحمد الفيشاوي وفتاة الجونة



في أكتوبر 2017، أثيرت حالة من الجدل حول الفتاة التي ظهرت مع الفنان أحمد الفيشاوي في فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي، خاصة بعد ظهورها معه في الحفل الختامي وهو ممسك بيدها على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين.



وتبين أن الفتاة، تُدعى "دينا" وظهرت مع أحمد الفيشاوي قبلها في أحد الملاهي الليلية، وأثارت الجدل حولها، فهي تعمل في حفلات الـ "دي جي"، وربطتها علاقة وطيدة بـ "الفيشاوي" قبل أن يعلن زواجه بـ ندى الكامل.



درست "دينا" الإعلام بالجامعة الأمريكية، ولديها صداقات بالوسط الفني، ونشأت فترة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا مدينة لوس أنجلوس.

حالة كبيرة من الجدل يثيرها بعض النجوم، بصور أو فيديوهات يتم تداولها على السوشيال ميديا، يظهرون فيها داخل الملاهي الليلية، ما يزيد من حالة الجدل بين الجمهور الذي يزيد فضوله لمعرفة تفاصيل أكثر حول تلك الصور والفيديوهات المتداولة.