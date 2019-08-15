ترامب يعلق على الحرب التجارية الأمريكية مع الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه يعتقد أن الصين تريد إبرام إتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة، وإن الحرب التجارية مع بكين ستكون قصيرة نوعا ما، مشددا على أن الصين لن تنتقم من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.



وأبلغ ترامب الصحفيين "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين. هم يريدون بشدة إبرام إتفاق، لذا أكد ترامب أن اجتماع سبتمبر بين مفاوضين أمريكيين وصينيين ما زال قائما.



وقال ترامب عن الحرب التجارية "أظن أنه كلما طالت كلما أصبحنا الأقوي.. لدي شعور بأنها ستكون قصيرة نوعا ما".



وأشار أن المستهلكين الأمريكيون قد يتعين عليهم أن يدفعوا شيئا ما في مرحلة ما لتغطية تكلفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، وشدد على إنه يعتقد أن الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة نوعا ما.



وبخصوص الإنتعاش الإقتصادي قال ترامب إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوصل لإتفاقية تجارية رائعة مع بريطانيا تحت قيادة جونسون.

