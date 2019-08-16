3 أوبشنز.. تعرف على فوائد الجيب الصغير في البنطلون الجينز.. فيديو

عرضت فضائية CNN عربى، تقريرا عن فائدة الجيب الأصغر بالبناطيل الجينز.. وطرحت سؤالا هل تساءلت يومًا عن فائدة الجيب الصغير في بنطال الجينز؟



يعد الجينز قطعة ملابس أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، فهو موجود لدى النساء والرجال، وبمختلف التصاميم التي يمكن ارتداؤها في أي مكان. ولكن بجانب الأربعة جيوب الأساسية في بنطال الجينز، يوجد أيضًا جيب صغير خامس لا يستخدمه الكثير من الناس.



يعود تصميم الجيب الأصغر بالبناطيل الجينز لعام 1879 عندما طرحته إحدى الشركات الأجنبية الكبيرة وكان الهدف الأساسى من تصميمه حفظ ساعات الجيوب القديمة من الخدش والكسر حتى أطلق عليه وقتها "جيب الساعة ".



ولكن مع زوال ساعات الجيب وتطور التكنولوجيا أصبح له استخدامات أخرى ومنها 3 مميزات ومنها يمكن وضع مفتاح صغير، عملات أجنبية بداخله، أو قطعتان من العلكة "اللبان".