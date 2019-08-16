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رياضة

تعرف على قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 01:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الجمعة، باستاد مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء غدًا السبت في دور الــ16 لمسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يختار المدير الفني مارتن لاسارتي قائمة لن تخرج عن كل من محمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمي ومعهم أحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي وحسام عاشور ورمضان صبحي وجونيور أجايي وحسين الشحات وجيرالدو وأحمد الشيخ وصلاح محسن ووليد ازارو وصالح جمعه ومحمد مجدي أفشه".

واستقر مارتن لاسارتي حسب التدريب الرئيسي على التشكيل الذي سيبدأ به المباراة ويضم الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعه وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السوليه وصالح جمعه ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد ازارو.

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