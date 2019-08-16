حاملا السكين ملطخة بالدماء.. المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يسلم نفسه لـ قسم الشرطة

كشفت التحريات الأولية في ذبح عجوز، ابنتيه بمنطقة الحوامدية أن المتهم ارتكب الجريمة وسلم نفسه حيث توجه إلى مركز الشرطة وبحوزته السكين الملطخة بالدماء وابلغ بقتله ابنتيه.





وأشار مصدر أمني إلى أنه يجري الآن استجواب المتهم حول دوافعه بعدما افاد انه قتل ابنتيه لشكه في سلوكهما.





تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بالعثور علي جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات بأنحاء الجسد، انتقلت علي الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين ان الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.



