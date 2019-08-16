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رياضة

مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:54 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
منتصر الرفاعى - ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن غياب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريبات فريقه خلال الفترة الحالية، ليس بسبب تواجد اللاعب في بلاده لقضاء إجازة.

وقال مرتضى منصور إن خالد بوطيب طلب عقد جلسة معي، للاستفسار أولًا عن حقيقة ما يتردد بخصوص رحيله عن الفريق، والبحث عن عرض له، وهو ما نفيته له.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية: "قلت لـ خالد بوطيب عندما أردنا رحيل محمد إبراهيم، أعلنا عن عرضه للبيع، نحن لا نخشى أحدا".

وأكمل مرتضى منصور: "خالد بوطيب لاعب محترم، لا يستخدم السحر من أجل تسجيل الأهداف، مثلما يفعل مواطنه وليد أزارو مهاجم الأهلي".

وأضاف مرتضى منصور: "خالد بوطيب طلب مني السفر إلى فرنسا، للخضوع إلى جلسات علاجية بسبب الإصابة التي يعاني منها، وهو ما وافقت عليه".

ويعاني خالد بوطيب من إصابة، عبارة عن التهابات في أوتار الركبة، تعرض لها خلال تواجده في معسكر منتخب المغرب، الذي شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر.

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