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فن

هند صبرى تنعى نجيب عياد رئيس أيام قرطاج

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:19 م
هند صبري
هند صبري
سعيد فراج
نعت النجمة هند صبري المنتج التونسي نجيب عياد رئيس أيام قرطاج السينمائية الذي وافته المنية صباح اليوم بمنزله بالعاصمة التونسية.

كتبت هند صبرى عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي: "وداعا المنتج والسينمائي الصديق الكبير نجيب عياد رئيس أيام قرطاج السينمائية".

فقدنا منتجا فنانا قادم من كراسات النقد والصحافة ليصبح ولفترة طويلة واحدا من أهم المنتجين التوانسة".

يذكر أن نجيب عياد بدأ حياته العملية صحفيا وناقدا سينمائيا قبل أن يتحول للإنتاج السينمائي والتليفزيوني وترأس أخر دورتين لأيام قرطاج السينمائية وكان قد تم التجديد له للدورة القادمة.

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